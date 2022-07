Gotham Knights, Misha Collins parla del suo Harvey Dent nell'attesa serie targata The CW

Nelle scorse ore, la star di Gotham Knights Misha Collins ha parlato dell'iconico personaggio che interpreterà sul piccolo schermo: si tratta di Harvey Dent, villain noto anche come Due Facce. Ecco che cosa ha rivelato su di lui e sul suo rapporto con Bruce Wayne nell'attesa serie targata The CW.

Gotham Knights arriverà nel 2023 e la star di Supernatural e 24 interpreterà il villain Harvey Dent: l'ingresso di Misha Collins nel cast è stato annunciato ormai da mesi, ma finalmente grazie a un'intervista concessa dall'attore a TVLine scopriamo qualcosa in più sul suo personaggio nell'attesa serie TV.

Collins si è aperto sullo stretto legame tra il suo personaggio e Bruce Wayne: "Interpreterò Harvey Dent, il procuratore distrettuale di Gotham City che è stato anche amico di Bruce Wayne" ha rivelato. Poi indicando il collega Oscar Morgan ha aggiunto: "Crescendo ho conosciuto molto bene questo giovane, vero? Turner Hayes è come un nipote adottivo per Harvey e quando si accumuleranno le prove contro di lui, non crederà ai suoi occhi".

L'attore ha inoltre anticipato che nella prima stagione lo vedremo solo nei panni di Harvey Dent e che per vedere Due Facce dovremo aspettare la stagione 2 di Gotham Knights: "Il mio personaggio sarà Harvey Dent per tutto il primo anno" ha affermato. "Poi diventerò Due Facce! Non vedo l'ora, sarò il più vecchio dello show!".

Insieme a Collins nei panni di Harvey Dent e Morgan in quelli di Turner Hayes, il cast di Gotham Knights includerà Anna Lore come Stephanie Brown, Olivia Rose Keegan nel ruolo di Duela Dent, Navia Robinson come Carrie Kelley, mentre Fallon Smythe e Tyler DiChiara saranno Harper e Cullen Row.

Secondo la trama di Gotham Knights diffusa da The CW, "all'indomani della morte di Bruce Wayne, il ribelle figlio adottivo stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman, accusati di aver ucciso il Cavaliere Oscuro. La banda di emarginati, ormai tra i criminali più ricercati in città, dovrà lottare per ripulire il proprio nome. Ma Gotham City, senza un Cavaliere Oscuro a proteggerla, è diventata più pericolosa che mai. Tutta via, la speranza emerge nei modi più inaspettati, mentre quest'assurda squadra di fuggitivi diventa la prossima generazione di eroi, conosciuta come i Gotham Knights". La data di uscita di Gotham Knights è fissata al 2023.