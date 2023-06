Gotham Knights, Misha Collins sulla trasformazione in Due Facce nel finale della serie

La cancellazione di Gotham Knights da parte di The CW priverà gli spettatori e gli appassionati di questa serie appena iniziata di vedere come sarebbe stato il Due Facce di Misha Collins, data la sua trasformazione nel villain di Batman nel finale della serie. Un peccato, soprattutto per l'impossibilità di attuare un confronto con i precedenti.

L'episodio vede Rebecca fare una richiesta ad Harvey: lasciar uscire la sua anima "cattiva" in cambio del codice della bomba a cui è legata Duela, la figlia di Harvey. Duela - e i Cavalieri - fanno di tutto per evitare che Harvey debba cedere a Rebecca, ma alla fine Harvey capisce che deve farlo. Fa uscire il suo lato oscuro, ma anche in questo caso non è dalla parte di Rebecca. Attacca Rebecca, ma lei ha la meglio e gli spacca una fiala di acido sul viso, sfigurandolo. In quel momento nasce Due Facce.

Si tratta di una sorta di svolta nella storia delle origini dell'iconico cattivo, di cui Collins ha parlato a Deadline.

"Questa è una storia che è stata raccontata più e più volte, sia nei fumetti che nei film", ha detto. "La storia di Harvey Dent che si trasforma in Due Facce non è nuova, ma è stata raccontata molte volte in modi diversi. Mi è piaciuto molto il fatto che siamo riusciti a scavare a fondo nella sua psicologia e a dare ad Harvey un po' di potere nella decisione di scatenare Due Facce, invece di essere solo come è stato ritratto in passato, [cioè] quando arriva a un punto di rottura psichico e non riesce a contenere il suo alter ego. Quello che abbiamo fatto in Gotham Knights è stata una decisione consapevole da parte di Harvey. Sta liberando il personaggio per servire quello che pensa sia il bene superiore".

Ricordiamo che The CW ha rinnovato Superman & Lois per una Stagione 4 che sarà però più breve del previsto (dato che l'anno prossimo arriverà il DC Universe di James Gunn e Peter Safran). Collins ha anche detto che truccarsi da Due Facce è stato divertente, ma ha richiesto una notevole quantità di tempo.

"Il trucco prostetico ha richiesto circa quattro ore per essere applicato. Quindi, non è stato uno scherzo", ha detto. "Quello che si vede nell'episodio finale è per lo più prostetico. È integrato con un po' di CGI, e hanno fatto un lavoro incredibile anche con quella, ma la plasticità dell'apparecchio reale - il fatto che possa muoversi con il mio viso - non è paragonabile a quella. Anche nell'era dell'intelligenza artificiale, si capisce quando è reale, credo. Mi sono messo ad ascoltare podcast per ammazzare il tempo durante il trucco. È stato davvero divertente. Ero così entusiasta di poter interpretare questo cattivo dell'Universo DC che il tempo trascorso sulla sedia è volato".