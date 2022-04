Gotham Knights, Misha Collins trolla i fan:'Eccomi nei panni di Harvey Dent!'

La star di Gotham Knights, Misha Collins, ha pubblicato due immagini su Twitter per trollare i fan della serie, come si evince dalle didascalie che accompagnano le foto. I produttori di Batwoman sono al lavoro per portare sul piccolo schermo questa nuova serie targata The CW, nonostante non vi sia alcun collegamento tra i due show.

Gotham Knights è attualmente in produzione a Toronto e i fan sono ansiosi di scoprire qualche dettaglio in più sullo show. Partendo proprio da questo presupposto, probabilmente, Misha Collins si è divertito a prendere in giro i suoi follower, pubblicando due immagini incomprensibili del look di Harvey Dent.



"Questo sono io il primo giorno di Gotham Knights nei panni di Harvey Dent! (Ho provato a scegliere un'angolazione della telecamera che non fosse troppo spoilerosa!)" ha scritto Collins come didascalia dell'immagine che potete vedere in calce alla news.

L'attore ha pubblicato anche una seconda foto con la scritta:"Mi è stato detto di non pubblicare spoiler importanti del primo giorno di Gotham Knights ma la mia fedeltà è a voi, miei cari".

Misha Collins sarà Harvey Dent ma per scoprire il suo look dovremo aspettare un po'.



Nonostante le trollate dell'attore, i fan possono essere felici della conferma della produzione dello show. Gotham Knights si concentrerà sul figlio adottivo di Bruce Wayne, che si unirà ai figli dei villain più malvagi di Gotham per formare la prossima generazione di eroi. Incastrati per l'omicidio del Cavaliere Oscuro, i Gotham Knights dovranno riabilitare il loro nome diventando i nuovi protettori di Gotham.

Nel cast della serie ci saranno anche Oscar Morgan nel ruolo di Turner Hayes, Tyler DiChiara nel ruolo di Cullen Bow, Fallon Smythe nei panni di Harper Row e Olivia Rose Keegan nel ruolo di Duela.

Per scoprire davvero qualcosa in più sullo show ecco le foto del funerale di Bruce Wayne dal set di Gotham Knights.