Gotham Knights, ci saranno i famosi villain di Dark Knight Returns? L'indizio nel trailer

Il primo trailer di Gotham Knights ci ha mostrato una nuova generazione di improbabili eroi i quali, vengono gettati nella mischia dopo l'improvvisa morte del Cavaliere Oscuro. A quanto pare, nella serie CW vedremo anche i Mutanti, i famosi villain di Dark Knight Returns.

Un momento in particolare nel trailer sembra mostra brevemente un gruppo di saccheggiatori vestiti con abiti punk, tra cui si notano alcune visiere colorate. Proprio basandosi su quella sequenza, si potrebbe pensare che questi altri non siano che la nuova versione dei Mutanti di Gotham Knights, una gang di strada con abilità misteriose e un'estetica piuttosto grottesca.

In Gotham Knights, il figlio adottivo e ribelle di Bruce Wayne, morto in circostanze misteriose, stringe un'improbabile alleanza proprio con i figli dei nemici di Batman che vengono accusati della morte del Cavaliere Oscuro. E in quanto criminali più ricercati della città, questa banda di disadattati tenterà il tutto e per tutto per riabilitare i propri nomi. Gotham City è ormai allo stremo tuttavia, la speranza viene dai luoghi più inaspettati e sarà compito di questa nuova e stramba squadra di supereroi salvarla.

La serie vedrà nel cast Oscar Morgan come Turner Hayes, Anna Lore come Stephanie Brown, Olivia Rose Keegan come Duela Dent, Navia Robinson come Carrie Kelley, Fallon Smythe come Harper Row, Tyler DiChiara come Cullen Row e Misha Collins come Harvey Dent.

Gotham Knights arriverà nel 2023 e staremo a vedere se questo nuovo show prodotto da Warner Bros. Television e Berlanti Productions saprà essere all'altezza delle aspettative. Voi che ne dite?