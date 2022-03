Gotham Knights, prime aggiunte al cast: Fallon Smythe e Tyler DiChiara nella serie The CW

I giovani attori Fallon Smythe e Tyler DiChiara sono i primi interpreti ad aggiumgersi al cast della nuova serie tv DC in sviluppo per The CW, Gotham Knights.

Sapevamo ormai da tempo che The CW stava lavorando a una serie tv di Gotham Knights, e lo scorso febbraio il network ne aveva finalmente ordinato il pilot assieme a quello dello spin-off di Supernatural e dello spin-off di Walker (qui potete trovare tutte le novità di casa The CW per le prossime stagioni televisive).

Finora però avevamo solo nozioni indicative su ciò che avremmo visto (ovvero il team-up tra il figlio di Bruce Wayne e la prole dei villain di Batman per scoprire chi ha davvero ucciso l'Uomo Pipistrello) e quasi nessun dettaglio su quali personaggi avrebbero fatto la loro comparsa, o chi li avrebbe interpretati.

Ora, tuttavia, sappiamo che Fallon Smythe (Grown-ish, Lost in the West) e Tyler DiChiara (Relish, The Virgin of Highland Park) saranno tra i protagonisti della serie.

Fallon Smythe sarà Harper Row: "Sveglia, pungente e spesso sottovalutata, questa ragazza bisessuale dai capelli blu è un talentuoso ingegnere che può riparare di tutto. Ma ciò che Harper desidera più di ogni altra cosa è poter sistemare la vita incasinata di suo fratello Cullen, l'unica persona di cui si fida, e la sua".

Tyler DiChiara per contro sarà proprio Cullen Row: "Dopo anni trascorsi a nascondere il vero sé stesso da dei genitori abusivi, il ragazzo transgender è stufo di essere sempre gentile e accondiscendente. Intelligente e abile nel capire gli individui e la natura umana, Cullen è pronto a lottare per ciò in cui crede".