Gotham Knights, le prime foto dal set mostrano una città orfana di Batman

Cominciano ad arrivare le prime foto dal set del pilot di Gotham Knights, la nuova serie DC targata The CW, e nel primo giorno di riprese vediamo come le strade di Toronto si stiano trasformando in una Gotham priva di Batman.

Niente Batman in Gotham Knights, la nuova serie DC prodotta da The CW, ma una città come Gotham non può restare a lungo senza eroi... Persino quelli più improbabili.

Persino i figli dei villain che sono stati ingiustamente accusati dell'omicidio di Bruce Wayne, e che adesso dovranno fare squadra per poter riscattare il proprio nome e, nel frattempo, magari anche salvare la città, già che ci sono.

Perché quella senza il Cavaliere Oscuro è una Gotham ancora più cupa e corrotta, o almeno così possiamo immaginare che sia, e grazie alle prime immagini dal set di Gotham Knights, sembrerebbe essere proprio così...

Lo scorso febbraio The CW ha ordinato il pilot di Gotham Knights e altri show come The Winchesters e Walker: Indipendence, e dopo vari annunci di casting come Misha Collins nel ruolo di Harvey Dent e Anna Lore come Stephanie Brown, finalmente sembrano essere partite le riprese dell'episodio.

Gotham Knights è scritto e prodotto da Natalie Abrams, Chad Fiveash e James Stoteraux, ai quali si aggiungono come produttori Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden.