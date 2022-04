Gotham Knights, Rahart Adams nel cast della nuova serie DC di The CW

A pochi giorni dagli ultimi annunci di casting per Gotham Knights, la nuova serie DC targata The CW aggiunge un altro nome al suo ensemble: Rahart Adams.

Continua a crescere il cast di Gotham Knights, una delle novità di The CW per la prossima stagione televisiva.

Lo show, prodotto (come sempre per i contenuti DC) da Greg Berlanti e Warner Bros. Productions, ci porterà nella Gotham post-Batman, dove i figli dei villain sono stati ingiustamente accusati della morte del Giustiziere Mascherato. Ma se non sono stati loro, chi avrà ucciso davvero Bruce Wayne? È ciò che tenterà di scoprire questa banda di disadattati che, nel tentativo di riscattare il proprio nome, finiranno con il diventare i nuovi protettori della città.

E ad unirsi alle star già annunciate adesso arriva anche l'attore di Pacific Rim: La Rivolta e Nowhere Boys Rahart Adams, che vestirà i panni di uno dei protagonisti, Brody: "Carismatico e sicuro di sé, Brody ha dalla sua sia l'aspetto che la mente, e ne é perfettamente consapevole. Tuttavia, il suo atteggiamento pretenzioso nasconde le sue insicurezze e le gelosie nei confronti di chi possa tenergli testa".

Scritto da Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams, e con Danny Cannon alla direzione del pilot, Gotham Knights entrerà proprio questo mese nella fase di riprese.