Gotham Knights, la serie chiude i battenti: ecco il trailer dell'episodio finale

In seguito alla cancellazione definitiva di Gotham Knights, quello che andrà in onda la prossima settimana sarà di fatto il series finale per la serie che aveva appena esordito con la sua prima stagione. Sicuramente il livello di ascolti dello show non ha giustificato il rinnovo per ulteriori episodi, ma pesa anche l'imminente arrivo di James Gunn.

Così, The CW ha pubblicato l'anteprima di "Night of the Owls", il finale di stagione di Gotham Knights. L'episodio andrà in onda martedì 27 giugno e, a quanto pare, sarà un addio molto intenso per la serie. Nell'episodio di questa settimana, "City of Owls", è stato rivelato che Rebecca March è in realtà la dottoressa Rebecca Leviticus, che ha sviluppato l'Electrum e quindi la mente dietro a tutto questo da molto tempo - era persino fidanzata con Alan Wayne molto tempo prima.

Inoltre, i Cavalieri sono stati arrestati non solo per l'omicidio di Bruce Wayne, ma anche per l'omicidio di massa della Corte dei Gufi e di Lincoln March, con i Talon di Rebecca appena resuscitati e diretti al GCPD per ucciderli una volta per tutte. Ma i Cavalieri non si arrenderanno senza combattere.

Dicevamo che a pesare sulla cancellazione di Gotham Knights non saranno stati solo gli ascolti ma anche l'imminente arrivo del nuovo DC Universe di James Gunn. Ora che The Flash è finalmente uscito nelle sale è chiaro che i nuovi DC Studios di Gunn e Peter Safran imposteranno una nuova narrazione, con nuove storie e personaggi (a quanto pare stanno procedendo bene i casting di Superman: Legacy).

Non ci resta quindi che sintonizzarsi su The CW il prossimo 27 giugno per assistere al gran finale di questa serie sfortunata perché arrivata in un periodo decisamente turbolento per il mondo della DC.