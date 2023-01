Gotham Knights: nuovo sguardo alla Bat-caverna nel video dietro le quinte della serie!

Grazie alla pagina Twitter di Gotham Knights Updates possiamo dare un'occhiata a un nuovo video che ci porta direttamente nel dietro le quinte della omonima serie in arrivo su The CW. Slegata dal resto dell'Arrowverse ormai in via di chiusura sulla stessa rete, la storia è ambientata in una Gotham che è stata privata di Bruce Wayne e di Batman.

Nel corso del filmato possiamo vedere parte di alcune interviste realizzate al cast e alla crew della serie, così come numerose sequenze d'azione che vedremo nel corso degli episodi. Non è tutto, perché nel corso dello stesso video possiamo per la prima volta dare uno sguardo alla Bat-caverna, dove pare saranno ambientate alcune sequenze. Si tratta di un luogo che a questo punto acquisisce un'importanza quasi mistica, data la prematura scomparsa di Batman.

Con Oscar Morgan nel ruolo di Turner Hayes, il ribelle figlio adottivo di Bruce Wayne / Batman, Gotham Knights seguirà quest'ultimo mentre forma un'alleanza con i figli di alcuni dei più noti villain di Batman per ripulire i loro nomi dopo essere stati accusati di aver ucciso il Crociato incappucciato. Tra gli altri membri del cast figurano Navia Robinson nel ruolo di Carrie Kelley / Robin, Olivia Rose Keegan nel ruolo di Duela, la figlia del Joker, Fallon Smythe nel ruolo di Harper Row / Bluebird, Tyler DiChiara nel ruolo di Cullen Row e Anna Lore nel ruolo di Stephanie Brown.

La serie vede anche la partecipazione di Misha Collins di Supernatural nel ruolo di Harvey Dent, che sarà costretto a indagare su Hayes e i suoi nuovi compagni. "Interpreto Harvey Dent, che è il procuratore distrettuale di Gotham, e si dà il caso che io sia stato anche amico di Bruce Wayne", ha detto Collins. "Conoscevo molto bene questo ragazzo [Oscar Morgan] mentre cresceva, no? Turner Hayes era quasi un nipote adottivo per me, quindi quando le prove contro di lui aumentano, non voglio credere che siano vere. Ma si accumulano in modo abbastanza convincente".

Qualche giorno fa, Misha Collins ha condiviso il lungo processo di trasformazione in Due Facce al trucco.

Il debutto di Gotham Knights su The CW è fissato per il 14 marzo 2023.