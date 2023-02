Gotham Knights, la showrunner annuncia la fine della produzione della prima stagione!

La DC sta cambiando e a confermarlo sono le diverse produzioni attualmente in corso. Tra i tanti progetti ci sono diversi Elseworld che coinvolgono, in particolare, progetti che fanno parte del mondo CW. Tra questi c'è sicuramente Gotham Knights che ha concluso da poco la sua produzione.

Con l'uscita americana prevista tra un mese, la produzione della serie si è conclusa. La co-creatrice della serie Natalie Abrams l'ha rivelato su Twitter raccontando anche qualche retroscena riguardo i casting dei diversi protagonisti della serie. Nonostante sia girata voce che Gotham Knight abbia una trama simile al Cavaliere Oscuro il ritorno, sembra che in molti siano molto curiosi di scoprire come si svolgerà la storia di questo gruppo di personaggi collaterali a Batman.

L'elseworld non è altro che la continuazione di progetti validi della CW che la DC ha voluto ugualmente tenere in vita. Dopo i grandissimi annunci dei DC Studios da parte di Gunn e Safran, in molti avevano pensato che tutti gli universi potessero essere azzerati per ripartire da zero sia con le serie tv che con i film. A quanto pare, i due CEO, hanno deciso di salvare prodotti che ritenevano validi buttando definitivamente nel dimenticatoio quelli che, invece, reputavano incompleti o privi di spirito.

Il rilancio della DC, ormai, sembra essere più che avviato con l'obiettivo fondamentale di creare un nuovo universo cinematografico condiviso capace di raccontare nuove storie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!