Gotham Knights, la sinossi ufficiale rivela "una forza ben più grande e nefasta"

Dopo l'arrivo dell'espansione Assalto Eroico nel videogioco Gotham Knights, The CW ha recentemente rilasciato la sinossi ufficiale della serie omonima che sarà trasmessa a partire dal 14 marzo 2023 negli Stati Uniti.

Ecco la traduzione del testo: "Batman è morto e Gotham City, senza il Cavaliere Oscuro a proteggerla, riversa nel caos più totale. Sulla scia dell'omicidio di Bruce Wayne, suo figlio adottivo Turner Hayes (Oscar Morgan) viene incastrato per aver ucciso il Caped Crusader, insieme ai figli di alcuni nemici di Batman: Duela Doe (Olivia Rose Keegan), alias La Figlia di Joker, una combattente imprevedibile e ladra abilissima nata ad Arkhan Asylum per poi essere abbandonata dal padre, Harper Row (Fallo Smythe), un aspro ingegnere di strada in grado di riparare pressoché qualsiasi cosa, e suo fratello Cullen Row (Tyler DiChiara), un adolescente trasgender dalla grandissima intelligenza, ma che è ormai stanco di essere educato e fare il simpatico".

La sinossi continua: "Con il carismatico e risoluto procuratore distrettuale Harvey Dent (Misha Collins) e il GCPD sulle loro tracce, Turner si affiderà a svariati alleati, tra cui la sua migliore amica e formidabile programmatrice Stephanie Brown (Anna Lore) e l'improbabile spalla di Batman Carrie Kelley (Navia Robinson). Ma i nostri Cavalieri impareranno ben presto che vi è una forza più grande e nefasta che opera nel cuore di Gotham City. Spetterà a questa squadra di fuggitivi così sconclusionata diventare la nuova generazione di salvatori conosciuta come i 'Gotham Knights'", ossia i Cavalieri di Gotham.

Per approfondire l'argomento, ecco le prime foto esclusive della nuova serie Gotham Knights!