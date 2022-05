Gotham Knights, spazio a una nuova generazione di improbabili eroi nel primo trailer

Batwoman sarà anche stato cancellato, ma nella prossima stagione televisiva targata The CW si tornerà nuovamente a Gotham City con la più recente serie tv DC del canale, Gotham Knights. Guardiamo insieme il primo trailer!

The CW ha detto addio a diverse serie tv, incluse alcune dell'Arrowverse, ma ha anche preparato il terreno per dei nuovi titoli come The Winchesters, Walker: Indipendence e Gotham Knights.

E se per del primo abbiamo già avuto un assaggio con il trailer di The Winchesters, anche dell'ultimo possiamo finalmente farci un'idea grazie al primo trailer condiviso in queste ore sull'account Instagram ufficiale dello show.

"Quando muore un eroe, una nuova generazione sorge al suo posto #CWGothamKnights arriverà su The CW nel 2023!" si legge nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia.

Come anticipato dalla sinossi ufficiale, Gotham Knights racconterà cosa accade in città dopo l'assassinio del suo più grande difensore, Batman a.k.a. Bruce Wayne, e di come una nuova generazione di improbabili eroi verrà a formarsi nel tentativo di scoprire il vero colpevole del suo omicidio.

Nello show oltre alla star di Supernatural Misha Collins che interpreterà Harvey Dent troviamo Oscar Morgan, Tyler DiChiara, Olivia Rose Keegan, Anna Lore, Navia Robinson e Fallon Smythe.

E voi, quanto hype avete per Gotham Knights? Fateci sapere nei commenti.