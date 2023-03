Gotham Knights: la star di Hellraiser Doug Bradley sarà Joe Chill nella serie DC!

A pochi giorni di distanza dalla conclusione della produzione di Gotham Knights, oggi è stata annunciata ufficialmente una nuova aggiunta al cast della serie di The CW. E non stiamo parlando di un'aggiunta qualsiasi.

Doug Bradley, noto al grande pubblico per aver interpretato per ben 18 anni il terrificante Pinhead in 8 film della serie cinematografica Hellraiser, sarà in Gotham Knights, lo show che partirà il prossimo 14 marzo 2023 negli Stati Uniti.

Nel sesto episodio della serie Bradley interpreterà Joe Chill, il noto criminale di Gotham City responsabile della morte dei genitori di Bruce Wayne. Il personaggio è apparso per la prima volta sul Detective Comics (vol. 1) n. 33 del novembre 1939.

I produttori Natalie Abrams, Chad Fiveash e James Stoteraux hanno commentato la notizia in una nota ufficiale: “Quando abbiamo scelto il ruolo iconico di Joe Chill, probabilmente l'uomo che ha creato Batman, abbiamo preso in considerazione un solo nome... Doug Bradley. Avevamo bisogno di un attore capace di rendere giustizia ad un personaggio così seminale nel canone DC Comics. E chi meglio di lui per incarnare il ruolo del classico demone di Gotham, se non l'uomo la cui leggendaria interpretazione di un altro demone classico - Pinhead nel franchise di Hellraiser - continua a terrorizzare generazioni di fan dell'horror?"

Per salutarvi, vi lasciamo con la sinossi di Gotham Knights.