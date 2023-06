Gotham Knights, alla fine è successo: The CW ha cancellato la serie dopo una stagione

Dopo che l'incertezza sul futuro di Gotham Knights è durata per qualche settimana, alla fine è arrivata la notizia che tutti quanti si aspettavano già da diverso tempo: The CW ha cancellato la serie dopo una sola stagione e non procederà quindi con la produzione di una Stagione 2. La mossa sembra scontata in vista dell'arrivo del nuovo DC Universe.

La prima, e quindi ultima, stagione di Gotham Knights durerà solamente 13 episodi, con l'episodio 12 "City of Owls" che andrà in onda sulla The CW il 20 giugno prossimo. Mentre Gotham Knights è stato cancellato, altri due show, Superman & Lois e All American: Homecoming, sono stati rinnovati per altre stagioni. "Amiamo tutti questi show, e tutti vanno molto bene per noi in modi diversi", aveva detto il presidente del reparto intrattenimento di The CW Brad Schwartz lo scorso maggio, prima della cancellazione, a proposito di Superman & Lois, All American: Homecoming e Gotham Knights.

Gotham Knights ha come protagonista Misha Collins nel ruolo di Harvey Dent, il procuratore distrettuale di Gotham City destinato a diventare il malvagio e sfigurato Due Facce. La serie segue un gruppo di adolescenti che formano un'improbabile alleanza dopo essere stati incastrati per l'omicidio di Batman.

Oltre a Collins, Gotham Knights è interpretato da Oscar Morgan nel ruolo del figlio adottivo di Bruce Wayne, Turner Hayes; Olivia Rose Keegan nel ruolo di Duela Dent, la figlia del Joker; Fallon Smythe nel ruolo di Harper Row/Bluebird; e Tyler DiChiara nel ruolo del fratello di Harper, Cullen. A loro si aggiunge anche Navia Robinson, che interpreta la spalla di Batman, Carrie Kelley/Robin.

Gotham Knights è l'ultimo di una lunga serie di show cancellati da The CW; infatti, la rete ha cancellato The Winchesters, Kung Fu e Walker: Independence. Per quanto riguarda gli show di The CW basati sui personaggi DC, The Flash, che è stata la serie più longeva dell'Arrowverse, ha recentemente è terminata il mese scorso dopo ben nove stagioni.

Nel 2022, The Flash è stato uno dei due soli show dell'Arrowverse rinnovati, l'altro era stato Superman & Lois. Batwoman e Legends of Tomorrow erano stati ufficialmente cancellati, lasciando Gotham Knights e Naomi come unici show DC della rete all'epoca; quindi anche Naomi è stata cancellata dopo una sola stagione.