Gotham Knights, svelato il logo della serie The CW: quando partono le riprese del pilot?

Dopo la conferma che è stata ordinata la produzione di un pilot per Gotham Knights, ci sono stati svelati anche il logo della possibile serie, e l'inizio delle riprese per il primo episodio.

Il network americano The CW continua ad attingere dalla sua galleria di personaggi DC, e questa volta sta provando a puntare sui Gotham Knights, proprio come l'omonimo videogioco di WB Games Montreal (qui potete scoprire se e quali legami avrà con il videogame la serie di Gotham Knights).

Nello show, di cui attualmente è stato tuttavia ordinato solo il pilot (e se questo andrà bene, seguirà poi l'ordine per una prima stagione), la vicenda ha inizio dopo la morte di Bruce Wayne, quando il figlio adottivo di Bruce formerà un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman per scoprire il vero colpevole dell'omicidio.

"Considerati ormai i criminali più ricercati della città, questa banda di fuorilegge dovrà combattere per riscattare il proprio nome. Ma in una Gotham orfana della protezione del Cavaliere Oscuro, il pericolo non è mai stato così grande e così in agguato. La speranza però arriva sempre nel momento più inaspettato dal luogo più inaspettato, e questo disomogeneo team di fuggitivi diventerà la nuova generazione di salvatori della città" si legge nella sinossi riportata anche da Comicbook.

Dei recenti rumor vorrebbero come parte dell'ensemble personaggi come Dick Grayson (Nightwing), Harper Row (Bluebird) e Stephanie Brown (Spoiler), ma si tratta al momento solo di speculazioni.

Ciò che è certo, invece, è che aspetto avrà il logo della serie (lo potete vedere nel post in calce alla notizia) e quando inizieranno le riprese del pilot, ovvero ad aprile 2022, come segnalato dal regista Danny Cannon.

E chissà se riusciranno a fare centro e ad assicurarsi un'intera stagione. Voi ci sperate? Fateci sapere nei commenti.