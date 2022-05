Gotham Knights, The Winchesters e Walker: Indipendence: The CW ordina la prima stagione

The CW ha fatto strage di serie nelle ultime ore, ma non è stata totalmente crudele: sono infatti state ordinate delle prime stagioni complete per Gotham Knights, The Winchesters e Walker: Indipendence.

Lo scorso febbraio vedevamo Gotham Knights e gli spin-off di Supernatural e Walker tra i possibili nuovi titoli di punta dell'emittente americana The CW, con i pilot delle rispettive serie già messi in ordine.

Questa sera sembra che la buona notizia sia arrivata a soppesare quella cattiva (la cancellazione di ben 6 serie tv del network), poiché tutte e tre le produzioni andranno avanti, ora che è arrivata l'ufficialità dell'ordine di una prima stagione completa sia per la serie DC che per i prequel di Supernatural e Walker.

E a proposito di serie nate da altre serie, ricordiamo che The CW sta puntando molto anche su Tom Swift, lo spin-off di Nancy Drew, che ha già ottenuto un ordine straight-to-series lo scorso agosto.

Sebbene, dunque, si parli di potenziali acquirenti per The CW, con il gruppo Nexstar che dovrebbe assimilare il canale di proprietà di CBS/WarnerMedia, per ora si sta ancora delineando un palinsesto, e la prossima stagione televisiva sta comunque prendendo forma.

Quel che poi sarà, sarà, e noi saremo qui per darvi aggiornamenti in merito.