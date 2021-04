Gotham: Lo showrunner parla delle differenze tra la serie di HBO e quella di Fox

Continuiamo a scoprire altri dettagli della serie HBO ambientata a Gotham: lo showrunner ha quindi risposto alle domande dei fan, che chiedevano le differenze tra questo show e quello prodotto dalla Fox.

Come sapete infatti il famoso network è al lavoro su uno spin-off del prossimo film dedicato a Batman, il protagonista dovrebbe essere proprio James Gordon, famoso poliziotto che nella serie e nel film con Robert Pattinson sarà interpretato da Jeffrey Wright. Dopo queste notizie i numerosi appassionati dei fumetti DC hanno quindi iniziato a paragonare Gotham alla serie omonima prodotta dalla Fox, in cui il commissario di polizia aveva il volto di Benjamin McKenzie. Lo showrunner Joe Barton ha quindi risposto ai dubbi di un fan su Twitter, che gli chiedeva quanto saranno simili le due serie TV. Ecco la risposta che potete leggere nel tweet presente in calce alla notizia: "Non molto".

Per ora comunque Joe Barton non ha condiviso altri dettagli su questa serie che racconterà la storia del famoso distretto di polizia di Gotham City, al centro di numerose storie di Batman e di racconti dei fumetti di DC. Infine, ecco il trailer in versione animata di Batman, film che sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 4 marzo 2022.