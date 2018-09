Gotham: Magpie farà il suo debutto live-action nella serie FOX

Magpie, il villain DC, arriva su Gotham per il debutto live-action del personaggio. La quinta e ultima stagione dello show non andrà in onda prima del prossimo anno, ma Fox ci sta pian piano rivelando cosa possiamo aspettarci dal capitolo finale.

A rivelare l'apparizione del personaggio è stato That Hashtag Show. Margaret Pye viene descritta come "vestita di nero e con una personalità eccentrica" oltre che "follemente attratta da oggetti luccicanti". L'ossessione di Magpie nell'accumulare tutto ciò che è bello è che non è in suo possesso la porterà a rubare da Oswal Cobblepot, Il Pinguino. Da lì in poi le cosa non potranno che peggiorare. Nel breakdown dei personaggi Magpie è inserita come Guest Star, il che dovrebbe significare che potremo vederla in azione in solo un episodio.

La quinta stagione di Gotham porterà aria di cambiamento per buona parte dei personaggi coinvolti. Bruce Wayne (David Mazouz) si avvicinerà sempre di più ad essere il cavaliere oscuro che tutti conosciamo, Selina Kyle (Camren Bicondova) diventerà Catwoman, e Jim Gordon (Ben Mckenzie) avrà i suoi iconici baffi della controparte fumettistica. Il debutto è fissato per il 2019, sebbene una precisa data di uscita non sia ancora stata diffusa.

Sinossi: "Con Gotham sul ciglio dell'anarchia più totale e tagliata fuori dal resto del mondo, soltanto Jim Gordon, Bruce Wayne e un manipolo di altri eroi sono rimasti indietro per riprendersi la città. Ispirato dalla run a fumetti 'No Man's Land', alcuni villain come il Pinguino, l'Enigmista, le Sirens e Jeremiah hanno rivendicato svariate regioni della città".