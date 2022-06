Gotham, Ben McKenzie critica le criptovalute:'Sono un povero mezzo di scambio'

Ben McKenzie, star della serie Gotham, nella quale interpreta il ruolo di Jim Gordon, ha criticato nuovamente il mercato delle criptovalute dopo aver ascoltato un podcast di Jon Favreau (soltanto omonimo del produttore e regista Marvel). McKenzie sui social ha argomentato le sue critiche spiegando il suo punto di vista.

In risposta al podcast Pod Save America di Favreau, McKenzie ha criticato le parole del relatore ospite della puntata, Kevin Roose.

Sulla questione criptovalute, McKenzie ha dichiarato che Roose non aveva il quadro completo dei fondamenti del denaro quando ha parlato del ruolo delle criptovalute nei mercati moderni.



"Il denaro è un bene pubblico, oltre che un costrutto sociale. La prima parte è abbastanza autoesplicativa: facciamo tutti affidamento sul denaro affinché le nostre economie moderne funzionino in modo efficace".



McKenzie ha sottolineato che il denaro è un costrutto sociale perché il pubblico si fida del suo valore percepito, mettendo in dubbio la fattibilità di una valuta che manca di fiducia:"Il denaro privato è qualcosa che abbiamo provato nel 19° secolo ed è stato un terribile fallimento. Quando le persone hanno perso fiducia nelle banche che emettevano questi soldi, le corse che ne sono seguite hanno fatto sì che le valute diventassero inutili" ha concluso, ricordando che il mercato delle criptovalute è fortemente centralizzato sotto il controllo dei market maker.



"La realtà è che queste criptovalute non sono affatto valute perché non funzionano come loro: sono un povero mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore".

