Gotham: nessuno sarà al sicuro nella quinta e ultima stagione della serie FOX

La quinta e ultima stagione di Gotham sarà incentrata sul caos e sulla distruzione che regnano in quella che è ormai diventata l'ombra di una città perfetta. A quanto pare la posta in gioco sarà ancora più alta del solito e nessuno sarà al sicuro. Scoprite di più dopo il salto.

A dichiararlo ci ha pensato Andrew Sellon, che nello show veste i panni di Mr. Penn: "Se pensavate che Gotham fosse una dura città in cui vivere, non avete ancora visto nulla. Ormai ci troviamo in una zona di guerra dove nessuno è più al sicuro. Pericolo e morte sono dietro l'angolo ma, nonostante il mix di anarchia e violenza, un gruppo di eroi sta per emergere."

L'attore ha poi parlato della decisione di concludere la serie e del clima che si sta respirando sul set: "L'atmosfera continua ad essere fantastica, seppure ci sia molta amarezza e ci mancherà molto stare tutti assieme. Siamo diventati una grande e unica famiglia. La quinta stagione è stata ridotta a dieci episodi, ma tutti stanno dando il massimo per garantire ai fan un alto livello qualitativo che aspettavano da tempo."

Vi ricordiamo che la quinta e ultima stagione di Gotham debutterà nel 2019 su FOX. Il giovane Bruce Wayne (David Mazouz) andrà finalmente andrà incontro al suo destino e Jim Gordon (Ben McKenzie) sfoggerà i suoi iconici baffi visti nei fumetti. Tra i nuovi villain che affronteranno segnaliamo Magpie, il Leader dei Mutanti e Man-Bat.