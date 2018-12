Gotham: il nuovo poster annuncia l'arrivo del Cavaliere Oscuro

Fox ha diffuso pubblicato un nuovo poster ufficiale per la quinta e ultima stagione di Gotham. L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, stuzzica i fan con l'atteso arrivo del Cavaliere Oscuro.

Il nuovo arco narrativo presenterà molto probabilmente dei grandi cambiamenti per buona parte dei personaggi dello show. Il Bruce Wayne di David Mazouz, come ricordato dal poster, si preparerà ad indossare il costume di Batman, Selina Kyle (Camren Bicondova) diventerà Catwoman, e Jim Gordon (Ben Mckenzie) porterà finalmente i suoi iconici baffi. Verrà introdotto nella serie anche Shane West nel ruolo di Bane, storico villain dell'uomo pipistrello. Il finale della serie avrà un salto temporale di dieci anni e vedrà anche l'apparizione di altri iconici villain come Pinguino (Robin Lord Taylor) e l’Enigmista (Cory Michael Smith).



Restando in tema Cavaliere Oscuro, lo showrunner di Gotham John Stephen ha confermato che il costume di Batman che vedremo nella serie è ispirato a quello indossato da Christian Bale nella saga di Christopher Nolan, in particolare a quello de Il cavaliere oscuro - Il ritorno.



La nuova stagione, composta da 12 episodi, presenterà degli elementi tratti dall'arco narrativo a fumetti "Batman: Terra di nessuno", includendo però anche elementi di "Batman: Anno Uno" e "Batman: Anno Zero". Gotham tornerà su Fox a partire dal 3 gennaio 2019.