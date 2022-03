Gotham PD, quando esce la serie spin-off di The Batman?

Per chi abbia avuto modo di vederla, la nuova incarnazione del pipistrello aperta ieri da Matt Reeves con The Batman sembra promettere benissimo. E il regista non ha perso tempo, mettendosi già al lavoro sulle serie spin-off e i futuri sequel per grande schermo: quando arriverà il prequel di Gotham PD su James Gordon?

A neanche un giorno dall’uscita, la nuova promessa dei cinecomic à la Warner firmata Matt Reeves ha già sbancato il box office nostrano con il terzo miglior debutto dell’era pandemica. Davvero un ottimo inizio per questo nuovo, cupissimo universo narrativo dalle gigantesche responsabilità. Stando alla critica entusiasta – trovate qui la nostra recensione di The Batman – e al primo pubblico in sala, sembra che la missione di Matt Reeves possa dirsi più che compiuta. Il che spiana definitivamente la strada a tutto un nuovo franchise intorno al personaggio, cui Warner aveva dato già parziale luce verde, scommettendo su Reeves senza neanche aspettare i risultati al box office.

Oltre ai vari sequel per grande schermo, ci sono le due serie spin-off dedicate ad aspetti e personaggi specifici di Gotham, dopo che il film ha approfondito come mai prima il personaggio di Catwoman in The Batman. Da un lato, lo spin-off di conferma recente sul personaggio interpretato da Colin Farrell, il Pinguino aka Oswald Cobblepot, che dovrebbe fungere da sequel del film appena uscito. Dall’altro il ben più stagionato prequel sul dipartimento di polizia della città, Gotham PD, che dovrebbe mettere in scena tutta la corruzione delle forze dell’ordine prima dell’intervento del pipistrello.

Per entrambe le serie, i tempi non sembrano affatto ravvicinati, spostando la prima uscita verso il 2023: soprattutto per quanto riguarda il prequel, pochissimi aggiornamenti sono seguiti dopo l’annuncio del 2020 e nessuno riguardo una prima consegna di script né tantomeno un inizio riprese. Considerando che è stata la prima serie annunciata, e che avrebbe molto più senso vedere il prequel sul GPD, prima della continuazione sul Pinguino – così da creare un intervallo tra il film e il suo continuo – quella su Gotham potrebbe essere la prima in uscita. Ma finora c’è solo lo showrunner Joe Barton, né si sa nulla sui casting – protagonista dovrebbe essere James Gordon, ma Jeffrey Wright non è ancora certo – mentre Reeves ha dichiarato di volersi prima godere il successo del suo film.

Le riprese del film sono andate lunghissime a causa della pandemia, ma la serie avrà dalla sua il led video wall, tecnologia che riduce molto i tempi di riprese e post-produzione. Se anche i ciak iniziassero entro l’estate, prima di un anno la serie non sarebbe pronta. Ma c’è sempre la possibilità (remota) che il primo show diventi quello sul Pinguino, già in sviluppo e con l’attore pronto. In quel caso, Gotham PD potrebbe essere messa in stand by per chissà quanto. Forse fino al 2024, visto che il secondo film dovrebbe arrivare l’anno dopo.