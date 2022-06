Gotham PD: lo sceneggiatore è stato licenziato due mesi prima dell'uscita di The Batman

The Batman ha terminato la sua corsa nelle sale con oltre $ 700 milioni al botteghino ed è già disponibile allo streaming negli Stati Uniti su HBO Max. Come ben sappiamo, Warner Bros e DC Comics stanno pianificando di lanciare diversi spin-off di quell'universo, uno incentrato sul Pinguino e l'altro su Arkham Asylum.

Ma in precedenza, uno degli spin-off avrebbe dovuto concentrarsi sul dipartimento di polizia di Gotham City, con Joe Barton incaricato di scrivere la sceneggiatura e di produrre la serie. Ma Gotham PD è stata infine sospesa da Matt Reeves e la compagnia è passata ad altri progetti. Recentemente, Barton ha rivelato di essere stato licenziato dalla serie ben due mesi prima che The Batman uscisse nei cinema. Durante un'intervista con The Telegraph, il produttore esecutivo ha infatti raccontato di essere stato licenziato a gennaio.

"Ho consegnato la sceneggiatura a novembre e la HBO mi ha chiamato per dirmi che l'avevano adorata e che erano davvero eccitati. E poi a gennaio, il mio agente mi ha chiamato per dirmi che ero stato licenziato. Se vuoi essere licenziato da un franchise di grandi dimensioni , non farlo due mesi prima dell'uscita del film. Vedevo Batman ovunque". Barton ha continuato rivelando che doveva ricevere appunti su una sceneggiatura sotto la pioggia battente e l'unico posto in cui poteva trovare riparo era . Era come essere perseguitato da Fathers 4 Justice".

