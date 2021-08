Gotham: ecco quale è la peggiore stagione dello show secondo gli spettatori

Gotham ha riportato il Cavaliere Oscuro sotto forma di live-action sul piccolo schermo per la prima volta in quasi 50 anni. Arrivata sugli schermi nel 2014, la serie ha cercato di riscrivere la classica storia delle origini di Batman partendo dal personaggio di James Gordon, un po' come Smallville aveva fatto con Superman un decennio prima.

La serie TV della Fox è stata un successo immediato negli ascolti, ma alla fine ha avuto una messa in onda tumultuosa sulla rete, nel tentativo di capire cosa voleva essere mentre lottava per mantenere alto il suo pubblico.

Questo continuo inseguimento del successo è stato svolto per cinque stagioni fino a quando lo stesso network non decise di cancellare lo show. Nonostante gli alti e i bassi, Gotham è tuttora uno dei migliori spettacoli televisivi della DC soprattutto per la complessità degli episodi e la caratterizzazione dei personaggi. Al netto di ciò, però, c'è una stagione che non è riuscita a coinvolgere la maggior parte del pubblico.

La seconda stagione di Gotham ha segnato una svolta per lo show perché il formato procedurale ha messo in ombra le storie iconiche che lo spettacolo stava tentando di raccontare. Ciò ha permesso agli sceneggiatori una maggiore libertà creativa, ma ha anche causato una certa confusione.

Questa è la stagione da cui Gotham ha guadagnato la sua reputazione di serie folle, perché, onestamente, tanta pazzia è davvero insensata in soli 22 episodi. Infatti la seconda stagione di Gotham ha visto l'ascesa del misterioso Theo Galavan mentre inizia una guerra con il nuovo re di Gotham, Il Pinguino. Nel frattempo, Gordon si è ritrovato impegnato nell'Arkham Asylum, dove ha scoperto che Hugo Strange stava facendo esperimenti sui detenuti resuscitandoli, il che a sua volta ha dato a Gotham anche l'accesso al soprannaturale.

Molti spettatori tendono a considerare questo un miglioramento rispetto alla prima stagione, ma sono concordi col dire che la scrittura era alquanto raffazzonata e confusionaria. In quanto tale, ciò ha reso difficile godersi appieno il periodo di Gordon all'Arkham Asylum e la storia in generale.

Siete d'accordo con questo punto di vista? Gotham, inoltre, presentava molti difetti e incongruenze con l'universo di Batman. In ogni caso resta una delle serie migliori dell'universo DC ed ecco, infatti, i 5 momenti più memorabili di Gotham.