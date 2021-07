Gotham, perché la serie si è conclusa con la Stagione 5?

Molti fan discutono ancora del motivo per cui Gotham è stato cancellato dopo 5 stagioni. Dall'accordo con Walt Disney, Fox ha ridotto di molto la programmazione dello show fino al punto di cancellarlo del tutto. Ha ridimensionato numerosi spettacolo proprietari finendo, però, eliminare quelli di cui aveva solo accordi di pubblicazione.

Fox ha portato Gotham in prima serata, esattamente il lunedì negli Stati Uniti, per le sue prime stagioni. Per la quarta stagione, è stato spostato al giovedì e già c'era il sentore che qualcosa stava cambiando visto che il giovedì è un giorno molto inusuale per mandare in onda una serie come Gotham. Inoltre, in quel periodo, vi era stato anche un accordo con la NFL per portare il Thursday Night Football, da NBC a CBS, quindi Gotham aveva una bella concorrenza spietata.

Gotham, però, aveva un altro grosso problema: la serie era prodotta dalla Warner Bros, e non dalla Fox. Questo è uno dei motivi che ha reso Gotham meno prezioso e più costoso per la rete rispetto a molti altri suoi programmi. Le reti tendono a favorire gli spettacoli prodotti dalla loro stessa famiglia aziendale rispetto agli spettacoli prodotti altrove. I costi di diritti e pubblicazione, spesso, superano quelli di pubblicità e messa in onda quindi non sempre è favorevole accettare contenuti da parte di terzi.

Era molto difficile per uno spettacolo come Gotham, con numeri in calo, giustificare la sua continua presenza nella line-up. Gotham non aveva alcun posto di favore nella rete e proprio i numeri in calo, già presenti subito dopo la prima stagione, hanno portato Fox a ritrattare le condizioni di pubblicazione. Basti pensare che il 22 settembre 2014, Gotham ha debuttato sulla rete Fox con una media di 7,56 milioni di telespettatori. Nelle stagioni successive, lo spettacolo non è riuscito nemmeno lontanamente a mantenere alti i suoi numeri iniziali.

Nonostante si sia ormai conclusa da tempo, Gotham è riuscita a raggiungere lo straordinario traguardo dei 100 episodi. Molti fan sono rimasti veramente delusi che non sia andata oltre e sperano di poter quanto meno avere una reunion del cast di Gotham.