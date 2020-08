Gotham, quale personaggio siete in base al vostro segno zodiacale

In cinema abbiamo già matchato i segni zodiacali con i personaggi di Keanu Reeves, con i Patronus di Harry Potter, le tante parti di Nicholas Cage e il gigantesco parterre di villain Marvel Studios, e adesso è arrivato il momento di fare lo stesso gioco anche con un prodotto televisivo, per la precisione con l'ormai conclusa Gotham della FOX.

Funziona sempre allo stesso modo: per ognuno dei 12 segni zodiacali, accosteremo un personaggio della serie ideata da Bruno Heller e terminata lo scorso anno con la quinta stagione. Sarete Bruce Wayne o il Joker? Il vostro segno rispecchierà più la personalità dell'Enigmista o di Pinguino? E se foste Poison Ivy o Alfred? Scopritelo poco più in basso.



Eccoli:



ARIETE - BRUCE WAYNE

TORO - ALFRED PENNYWORTH

GEMELLI - JOKER

CANCRO - JIM GORDON

LEONE - TABITHA GALAVAN

VERGINE - LUCIUS FOX

BILANCIA - HARVEY BULLOCK

SCORPIONE - SELINA KYLE

SAGITTARIO - ED NYGMA

CAPRICORNO - OSWALD COBBLEPOT

ACQUARIO - LESLIE THOMPKINS

PESCI - IVY PEPPER



Cosa ne pensate? Ritrovate qualche tratto della vostra personalità zodiacale all'interno di questi personaggi? Fateci sapere la vostra nei commenti. Il match è specifico per la trattazione caratteriale che la serie ha fatto dei vari protagonisti, senza rifarci a fumetti o altre produzioni.



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alle immagini di Gotham 5.