Gotham: la quinta stagione segnerà il debutto della villain Magpie

Gotham concluderà il suo arco narrativo con la quinta stagione, prevista per il 2019 su FOX, e lo farà mettendo in scena una ricca carrellata di cattivi. Oltre ai già annunciati Bane, Man-Bat e il Leader dei Mutanti, il giovane Bruce Wayne dovrà vedersela anche contro Magpie.

A lanciare lo scoop è stato Robin Lord Taylor, meglio noto per il ruolo di Oswald Cobblepot aka Pinguino all'interno dello show, in occasione di un panel tenutosi al Fan Expo Canada: "Ogni volta che presentiamo un nuovo villain, la situazione si fa interessante. Quest'anno introdurremo Magpie, il che è davvero eccitante. Scaveremo più a fondo nella mitologia di Batman e di tutti i personaggi che ne hanno plasmato l'essenza."

Per coloro che non sono avvezzi ai fumetti DC, Magpie è l'alter ego di Margaret Pye, donna con una forte passione verso i gioielli e tutto ciò che luccica. Dopo aver lavorato per un breve periodo in un museo di Gotham, decide di convertirsi al lato dei cattivi, rubando artefatti e seminando il caos. Viene rinchiusa ad Arkham, ma riesce a fuggire e a stringere un'insolita alleanza con Poison Ivy.

Si tratta della prima villain che il cavaliere oscuro e Superman affrontano assieme dopo la continuity post Crisi. Di recente è apparsa nella nuova run fumettistica dedicata a Batgirl e nella serie animata intitolata Beware the Batman. Al momento non sappiamo chi la interpreterà sul piccolo schermo, ma è molto probabile che un annuncio ufficiale possa arrivare nei prossimi giorni.

Vi ricordiamo che la quinta stagione di Gotham sarà composta soltanto da dieci episodi e che la premiere sarà intitolata Year Zero, chiaro omaggio alla serie di Scott Snyder e Greg Capullo.