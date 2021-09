Gotham, alcuni retroscena sulle audizioni del cast dell'amatissima serie DC

Nessuno, sicuramente nemmeno gli spettatori e i fan più accaniti di Batman o della DC Comics avrebbero mai immaginato che uno spettacolo che si svolge a Gotham senza Batman in prima linea avrebbe raccolto gli ascolti che Gotham di Fox ha avuto nel corso della sua messa in onda.

Il suo brillante cast di villain ha riscosso un grande successo guadagnando il centro della scena in una città fatta di corruzione e disperazione, responsabile della diffusione del male che ha generato in decenni di decadenza. Senza un eroe in vista, Jim Gordon prende il comando, cercando giustizia in una città dove ogni poliziotto è sul libro paga di qualcuno. Ecco, poniamo una lente di ingrandimento proprio sulle audizioni del cast ed ecco a voi alcuni curiosi retroscena.

Iniziamo subito con la più stravagante che riguarda Jada Pinkett-Smith l'interprete di Fish Mooney. L'attrice pare, infatti, che abbia portato un uomo al guinzaglio alla sua audizione. Jada Pinkett-Smith è considerata un grande nome nel settore, ma in quel momento voleva davvero lasciare il segno. A un panel dedicato proprio alla presentazione di Gotham, ha ammesso di essersi presentata al provino vestita come il suo personaggio con un accessorio in più: un giovane uomo a torso nudo al guinzaglio con la parola "BUGIARDO" scritta con il rossetto sulla fronte. Ovviamente non poteva non essere presa.

Un'altra curiosità, invece, riguarda proprio la struttura delle audizioni. Robin Lord Taylor, l'interprete di Oswald Cobblepot conosciuto ai più come il Pinguino, una volta ha rivelato che le audizioni per lo spettacolo erano così top secret che alcuni attori non sapevano nemmeno per cosa stessero facendo l'audizione. Gli è stata data una sceneggiatura falsa con nomi di personaggi falsi e dovevano adattarsi unicamente a quel copione cercando di interpretarlo al meglio.

Nonostante il grande successo dello show, Gotham presentava molti difetti e incongruenze con l'universo di Batman. In ogni caso resta una delle serie migliori dell'universo DC ed ecco, infatti, i 5 momenti più memorabili di Gotham.