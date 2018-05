Gotham rinnovato per una quinta ed ultima stagione!

Nelle ultime settimane, il destino di Gotham, serial televisivo della Fox ispirato ai fumetti della DC Comics, era piuttosto incerto. Ma oggi arriva una conferma importante per tutti gli appassionati dello show e del personaggio di Batman.

La FOX ha annunciato di aver rinnovato Gotham per una quinta ed ultima stagione. La quinta stagione andrà in onda dopo l'estate sempre sul network televisivo statunitense; questa volta, però, FOX ha deciso di dare a Gotham una stagione molto più breve del solito e si parla di 10-13 episodi.

Lo studio ha confermato, inoltre, che quest'ultima stagione si concentrerà sulla transizione del giovane Bruce Wayne nel vigilante noto come Batman. "La quinta ed ultima stagione di Gotham porterà a conclusione questa storia di origini dei grandi Supercattivi e vigilanti della DC, che rivelerà un intero nuovo capitolo che non è mai stato raccontato" svela la FOX nel comunicato stampa.

Per ora la maggiorparte degli show televisivi ispirati ai fumetti DC sono stati rinnovati, tranne Lucifer che è stato cancellato; una decisione che ha scatenato l'ira dei fan e del web.

Nel cast di Gotham troviamo, tra gli altri, Ben McKenzie come Detective James Gordon, Donal Logue come Harvey Bullock, David Mazouz come Bruce Wayne, Morena Baccarin come Leslie Thompkins, Sean Pertwee come Alfred e Robin Lord Taylor come Pinguino-.