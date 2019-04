Gotham: rivelata la descrizione ufficiale del finale della serie

La FOX ha diffuso in rete la sinossi ufficiale dell'ultimo episodio della quinta stagione di Gotham che chiuderà definitivamente la serie, iniziata nel 2014.

Dopo averci rivelato il nuovo Joker in tutto il suo splendore sia nell'immagine ufficiale che nell'ultimo spot televisivo di Gotham, l'episodio conclusivo della serie si intitolerà "The Beginning..." e di seguito segue la descrizione ufficiale della trama: "La serie ci catapulterà 10 anni avanti nel futuro, quando Bruce farà ritorno a Gotham per l’inaugurazione della nuova Wayne Tower. Una serie di crimini porteranno Gordon a credere che il Pinguino e l’Enigmista stiano ricorrendo ai loro vecchi trucchi. Però quando Bullock verrà incastrato in un omicidio, Gordon inizierà a unire i pezzi e a mettere insieme una cospirazione ancora più sinistra che sta minacciando la città. Una nuova figura emergerà dalle ombre per essere l’eroe di cui Gotham ha disperatamente bisogno nel nuovo episodio “The Beginning…

L'episodio finale di Gotham, verrà trasmesso sulle reti FOX il 25 aprile prossimo e dalla descrizione appena letta pare che la serie si concluderà finalmente con l'arrivo di Batman in tutto il suo oscuro splendore, un po' come accadeva con Smallville nel cui finale vedevamo per la prima volta Clark Kent indossare il costume di Superman e spiccare il volo.

Trasmesso ogni giovedì sugli schermi americani, nel cast di Gotham torneranno Ben McKenzie, Donal Logue, Morena Baccarin, Sean Pertwee, Robin Lord Taylor, Erin Richards, David Mazouz, Camren Bicondova, Cory Michael Smith e Chris Chalk. Cameron Monaghan è Joker.