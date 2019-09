Gotham: Robin Lord Taylor commenta le reazioni omofobe al Pinguino

Gotham ha chiuso i battenti con la quinta stagione e, mentre i fan si chiedono che fine abbiano fatto due personaggi, Robin Lord Taylor ha commentato le reazioni omofobe nei confronti del Pinguino in seguito ai sentimenti mostrati verso l'Enigmista, (Cory Michael Smith).

L'attore, che ha vestito i panni di Oswald Cobblepot, ha dichiarato di essere rimasto imperturbato dalle critiche nate sui social. "Immagino che sia il modo in cui mi sento di fronte quando cerco le reazioni delle persone online", ha raccontato Taylor durante il Dragon Con di Atlanta. "Quello che accade online è che avviene un'oscillazione folle tra persone che dicono le cose più orribili in assoluto e persone che dicono le cose più formidabili".



Taylor è omosessuale e ha raccontato come è stato crescere in una piccola cittadina del Midwest. "sono abituato all'omofobia, per me non è niente di nuovo. Per questo, ero totalmente preparato".

Ciò non vuol dire che resti del tutto impassibile all'odio espresso online.

"Sono abituato, non mi importa di quello che le persone dicono di me, che sia buono o cattivo. Quello che mi preoccupa sono i ragazzi che mi seguono e assistono a tutto questo. Magari c'è un ragazzino che vorrebbe aprirsi con la propria famiglia, è fan dello show e deve vedere reazioni omofobe nei miei confronti".



Per l'attore, però, è importante parlare di questi argomenti e che è troppo "facile concentrarsi su questi fomentatori d'odio, che sono la minoranza". L'attore spiega che la maggior parte di quello che riceve fai fan è l'apprezzamento nei suoi confronti ed è una sensazione travolgente. "Voglio ricordare alle persone che la gentilezza è la maggioranza e che le persone gentili sono quelle che vinceranno".

Siete d'accordo con le parole dell'attore?



Nelle ultime settimane abbiamo potuto ricevere nuove informazioni sull'ultima stagione di Gotham, come le inquietanti immagini di Joker dal dietro le quinte e una scena tagliata con Jim (Ben McKenzie) e Barbara Kean (Erin Richards).