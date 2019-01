Gotham: Robin Lord Taylor sul rapporto tra Pinguino e l'Enigmista

Negli Stati Uniti è in corso la quinta e ultima stagione di Gotham e Robin Lord Taylor, che nella serie veste i panni di Oswald Cobblepot/Pinguino, ha parlato del rapporto tra il suo personaggio e un altro celebre villain di Batman, L'Enigmista, interpretato da Cory Michael Smith. Il rapporto tra i due personaggi è destinato ad evolversi.

Nel corso di un'intervista a ComicBook, Robin Lord Taylor ha dichiarato:"Affronteremo aspetti del loro rapporto. E quando i due personaggi si riuniscono è una delle mie scene preferite, perché prende tutto quello che è successo e lo contestualizza. Mostra dove sono ora e cosa fanno per sopravvivere, come chiunque, a Gotham. Hanno bisogno l'un l'altro e si completano a vicenda, è molto bello".

Per scoprire cosa accadrà a Gotham nella quinta e ultima stagione dello show, attualmente in onda oltreoceano sul canale Fox, in Italia dovremo aspettare il mese di maggio, quando la serie verrà trasmessa nel nostro Paese su Mediaset Premium.

Gotham nel frattempo è nel caos e solo Jim Gordon e Bruce Wayne tentano di ripristinare l'ordine ed evitare che la città rimanga esclusa dal mondo. Dovranno vedersela con villain come il Pinguino, l'Enigmista e Jeremiah Valeska per poter riprendere il controllo del territorio.

Quale sarà il destino di Gotham City?

Il cast di Gotham comprende Ben McKenzie nel ruolo di Jim Gordon, Donal Logue nei panni di Harvey Bullock, Robin Lord Taylor nelle vesti del Pinguino e David Mazouz in quelle di Bruce Wayne.

Nello show, per la prima volta, Bruce Wayne indosserà il costume di Batman.

Gotham è una serie creata da Bruno Heller ed è basata sui personaggi della DC Comics, in particolare su James Gordon e Bruce Wayne.