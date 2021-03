Gotham, tutto quello che sappiamo sulla serie TV prequel di The Batman

L'ultima versione cinematografica di Batman è in arrivo con Robert Pattinson che interpreterà il famigerato Cavaliere Oscuro della DC, ma lo scrittore/regista Matt Reeves sta già lavorando alla fase successiva della sua versione di Gotham City con una nuova serie incentrata sul dipartimento di polizia della città.

Il titolo provvisorio della serie HBO Max è Gotham Central o Gotham PD, le riprese di The Batman sono da poco terminate ma l'uscita è stata posticipata dal 2021 al 2022 a causa della pandemia di COVID-19. A differenza dei precedenti film di Batman questo ci porterà ad un franchise che si espanderà su diverse piattaforme.

Il titolo dello show è un probabile cenno alla serie a fumetti Gotham Central creata da Greg Rucka, Ed Brubaker e Michael Lark. Il fumetto è durato dal 2002 al 2006 e si è concentrato sul dipartimento di polizia della città e sulle difficoltà di lavorare come agente di polizia in una città come Gotham.



Lo show prequel di The Batman dovrebbe essere ambientato circa un anno prima del film sulla timeline di Gotham di Matt Reeves, poiché la visione di Patinson del personaggio è ambientata durante il secondo anno del Cavaliere Oscuro a Gotham.



“Desideriamo tornare all'Anno Uno, ossia l'inizio. Raccontare la prima apparizione di questo eroe con la maschera che sconvolge la città” ha detto Matt Reeves a Collider.

Lo showrunner Terence Winter ha abbandonato il progetto, il veterano dei drammi polizieschi della HBO come The Sopranos e Boardwalk Empire ha fatto un passo indietro per divergenze creative. Al suo posto troveremo Joe Barton, come riportato da Variety, Barton assumerà il ruolo di produttore esecutivo e showrunner nella serie spin-off di HBO Max.

Nessuna informazione sul casting è stata ancora annunciata, quindi non sappiamo se la serie includerà apparizioni di Pattinson o del nuovo Commissario Jim Gordon, interpretato da Jeffrey Wright.



Sappiamo che la produzione stava cercando i suoi due personaggi principali, di cui abbiamo una descrizione di entrambi. Il personaggio femminile principale è di colore, 35-45 anni, ed è un ex detective che diventa il nuovo procuratore distrettuale di Gotham. Il protagonista maschile è un detective della polizia bianco di 30-40 anni che lavora per il commissario James Gordon.



Non è ancora stata fissata una data d'uscita per la serie, mentre The Batman dovrebbe uscire il 4 marzo 2022.