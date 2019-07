Gotham, una scena tagliata dall'ultima stagione della serie

Gotham si è ormai concluso da qualche mese in America, ma sul web continua a spuntare del materiale inedito riguardante la serie tv targata Fox. Ora TV Line mostra in esclusiva una scena con protagonisti Jim (Ben McKenzie) e Barbara Kean (Erin Richards).

Solo qualche settimana fa erano state diffuse sul web delle foto riguardanti il Batman di David Mazouz e il Joker di Cameron Monaghan, che andavano ad esplorare più nel dettaglio l'aspetto dei personaggi.

Oggi invece TV Line ha rilasciato in esclusiva il video di una scena tagliata dell'ottavo episodio dell'ultima stagione di Gotham, che potete vedere cliccando sul link all'articolo fonte in calce alla notizia.

Protagonisti del segmento, Jim Gordon e e Barbara Kean intenti a discutere di un argomento molto delicato: la bambina che porta in grembo Barbara.

La clip inizia nell'ufficio di lui, con l'annuncio da parte di Jim della morte di Jane Doe, una mutaforma che aveva assunto le sembianze di Barbara. Quest'ultima, per rispondere alla domanda che Jim aveva fatto in precedenza per distinguere le due, richiama il Ballo di Natale del Governatore, occasione in cui lo aveva incontrato per la prima volta.

La conversazione si sposta poi sul futuro della piccola, di cui Jim promette di far parte, con disappunto di Barbara: "Sei davvero convinto che sarai un bravo padre? Quante notti torni a casa con del sangue sulle tue mani? Quante notti nemmeno rientri a casa?" conclude chiudendosi dietro la porta.

Così termina la scena che, a quanto pare, sarà solo uno dei tanti contenuti esclusivi dell'edizione blu-ray della quinta stagione di Gotham, di cui però non conosciamo ancora la data d'uscita italiana.