Gotham, secondo Ed Brubaker la serie prequel di Batman sarà incentrata su James Gordon

Le riprese di The Batman si sono concluse il mese scorso e lo scrittore/regista Matt Reeves sta già lavorando alla fase successiva del suo universo di Gotham City ovvero la serie dal titolo provvisorio Gotham PD annunciata la scorsa estate da HBO Max la cui produzione dovrebbe iniziare a breve.

Al DC FanDome, il regista di The Batman ha rivelato che la serie Gotham PD si svolgerà un anno prima degli eventi del primo film e seguirà il dipartimento di polizia della città.

Parlando con Kevin Smith e Marc Bernardin in Fatman on Batman, il co-creatore dei fumetti di Gotham Central, Ed Brubaker, ha detto che la serie sarà in realtà su James Gordon interpretato da Jeffrey Wright:



“Ero tipo 'forse stavolta faranno davvero Gotham Central ', quindi ho contattato un produttore che lavora per Matt Reeves e lui ha detto, 'no, non è proprio Gotham Central. Si stanno assicurando di non chiamarlo Gotham Central e che sia più uno spin-off del film. È lo spettacolo di James Gordon".

Nonostante una sinossi che suona sospettosamente simile al fumetto DC Gotham Central, uno dei creatori che hanno plasmato quella storia dice che non è questo il piano dello studio. Secondo Ed Brubaker, la serie in arrivo potrebbe sembrare un po' come Gotham Central ma non presenterà i personaggi creati da lui e Greg Rucka, bensì nuovi personaggi creati da Matt Reeves per il suo film.

La trama di The Batman è tenuta segreta, ma sappiamo che il film seguirà Robert Pattinson nei panni di una versione più giovane di Bruce Wayne, durante il suo secondo anno come Cavaliere Oscuro di Gotham City. Il film mostrerà anche l'eroe che usa le sue abilità come detective più di quanto abbiamo visto prima nelle versioni precedenti.



Nel cast troviamo anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del Commissario James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone con Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nel ruolo del Pinguino.

The Batman è dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 4 marzo 2022. Scoprite tutto ciò che sappiamo sulla serie Gotham PD e dove vedere la serie anni '60 di Batman in tv.