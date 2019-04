Gotham: un altro sguardo ravvicinato al costume di Batman!

Nei giorni scorsi è andato in onda su Fox l'episodio finale di Gotham, che come già anticipato dalle immagini promozionali ha portato sul piccolo schermo una nuova versione del costume di Batman. Attenzione, seguono spoiler.

Arrivati alla definitiva conclusione di Gotham i fan hanno potuto finalmente assistere a ciò che aspettavano da cinque anni: Bruce Wayne con indosso il costume intero di Batman. Ma se nell'episodio è stato mostrato il personaggio solo di sfuggita, a parte ovviamente il grande momento di gloria, le nuova foto postate da Lili Simmons (Catwoman) ci offrono uno sguardo molto ravvicinato al costume di Batman. Potete trovare le immagini in calce alla notizia.

"E' stato un onore interpretare la versione adulta di Selina Kyle," ha scritto l'attrice nella didascalia del posto. "Voglio ringraziare Gotham per l'opportunità. Grazie Camren Bicondova per avermi lasciato le redini per un secondo." L'assenza della Bicodondova come Catwoman era sta già confermata dalla stessa attrice nei giorni precedenti alla messa in onda.

L'episodio finale Gotham è ambientato dieci anni dopo i fatti che sono stati mostrati nel penultimo episodio. Bruce Wayne era partito dalla città senza sapere quando sarebbe tornato, ed ora sta invece sta tornando a casa in occasione dell'inaugurazione della nuova Wayne Tower, ricostruita in un decennio dopo che la fece saltare in aria insieme a Selina durante il duro scontro con Bane.