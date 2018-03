Gotham si prepara a riaccogliere il criminale più folle intravisto nella terza stagione!

Le strade dinon sono più sicure! Non che prima lo fossero granché, ma le nuove foto rilasciate da FOX rivelano che l’episodio intitolato "”, che andrà in onda il prossimo 29 marzo, riporterà in scena uno dei suoi criminali più psicotici e pericolosi!

Visionabile in calce all’articolo, la galleria di foto annuncia invero il ritorno dell'attore Benedict Samuel nei panni di Jervis Tetch/Il Cappellaio Matto, ossia il principale antagonista della terza stagione dello show. Introdotto appunto lo scorso anno, Tetch era stato visto per l’ultima volta nel season finale della terza stagione, quando Gordon e colleghi lo rinchiusero ad Arkham per aver diffuso il Virus Tetch in tutta la città.



Nelle foto riportate di seguito, Tetch è immortalato per le strade della città con indosso l’uniforme degli internati di Arkham ed il suo iconico cappello, simbolo che il criminale riuscirà in qualche modo a tornare a piede libero. Per l’occasione, il Cappellaio Matto metterà in piedi una scena assurda, che coinvolgerà una coppia di apparenti sposini. Ma che intenzioni avrà?



Sebbene Jerome Valeska (Cameron Monaghan) non prenderà parte nemmeno a quest’episodio, la star Ben McKenzie (Jim Gordon) ha confermato che Jerome e il Cappello Matto uniranno presto le forze. Il primo aveva infatti rivelato al Pinguino di star organizzando un’immensa evasione, ed è probabile che i due criminali abbiamo collaborato per uscire da Arkham.



Molte altre foto, poi, si focalizzano su due coppie di colleghi molto speciali: Jim e Harvey, che appunto dovranno fare i conti con Tech, e Bruce e Selina, apparentemente sulle tracce di Poison Ivy.



Gotham torna ogni giovedì su FOX.