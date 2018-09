Gotham: svelata la data d'uscita della quinta stagione?

Né Fox né Warner Bros hanno ancora annunciato una data ufficiale d'uscita della quinta stagione di Gotham, ma un fan site dedicato allo show, "Gotham Hub", l'avrebbe rivelata in anteprima assoluta.

Il giorno d'uscita del primo episodio sarebbe il 15 marzo 2019. In realtà diversi membri del cast e della crew avevano accennato a gennaio come mese d'uscita, ma la data potrebbe essere stata posticipata da FOX per motivi ancora sconosciuti.

La nuova stagione si ispirerà principalmente all'arco narrativo a fumetti "Batman: Terra di nessuno" ma includerà anche elementi di "Batman: Anno Uno" e "Batman: Anno Zero".



Andrew Sellon, l'attore che impersona Mr. Penn dalla quarta stagione, ha avuto modo di fare qualche anticipazione:"La Terra Di Nessuno è letteralmente un campo di battaglia e nessuno può sentirsi al sicuro. Il pericolo - e la morte - è dietro l'angolo. Ma in mezzo a questa anarchia e violenza alcuni eroi riusciranno ad avere la meglio".



Sellon ha aggiunto:"Anche se l'ultima stagione è stata accorciata rispetto alle precedenti, la crew sta dando il 150% per offrire un risultato che sia in pari con le altissime aspettative che ormai i fan hanno dalla serie. Non saranno delusi. Ogni serie TV deve finire, e posso assicurare che lo staff è determinato a concludere Gotham con stile".



La nuova stagione vedrà come villain Le Sirene (Erin Richards, Jessica Lucas e Camren Bicondova), l'Enigmista (Cory Michael Smith) e Pinguino (Oswald Cobblepot), oltre all'arrivo di Bane, interpretato da Shane West.