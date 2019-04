Gotham, trapelate alcune foto del finale della serie

Gotham sta giungendo al termine dopo cinque, folli, stagioni. Il gran finale prevedrà uno slittamento di ben dici anni in avanti, fino al momento in cui gli storici personaggi DC avranno assunto l'aspetto che tutti, da sempre, conosciamo.

Tempo di cambiamenti e di inevitabile crescita, dunque. Nel finale di Gotham, stando alle foto apparse nelle ultime ore, faranno la loro comparsa alcuni degli elementi più iconici dei fumetti DC. Assisteremo finalmente all'apparizione di Batman (David Mazouz), così come alla trasformazione di Gordon (Jim McKenzie) nel baffuto commissario amico del giustiziere mascherato. Aggiornamento ai rispettivi look anche per Harvey Bullock (Donal Logue), Barbara Kean (Erin Richards), Lee Thompkins (Morena Baccarin), Lucius Fox (Chris Chalk), Alfred Pennyworth (Sean Pertwee), L'Enigmista (Cory Michael Smith) e Il Pinguino (Robin Lord Taylor).

Alcuni attori, inoltre, passeranno il testimone ad alcuni loro colleghi per le ultime scene. Camren Bicondova, ad esempio, ha già annunciato che non sarà più lei ad interpretare Catwoman: a prestare il volto ad una Selina Kyle più adulta sarà, infatti, Lily Simmons.

Il season finale della quinta stagione di Gotham, di cui è stata resa nota pochi giorni fa la sinossi, sarà intitolato The Beginning (L'Inizio) ed andrà in onda su FOX il prossimo 25 aprile.