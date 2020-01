Grace and Frankie 6: le divorziate più folli di Netflix tornano nel nuovo trailer

Tra un arresto e l'altro, l'esuberanza di Jane Fonda non sembra affatto diminuire e, anzi, nella collaborazione con Lily Tomlin continua a dare il meglio di sé: ecco il nuovo, scoppiettante trailer di Grace and Frankie 6, probabilmente il più folle di sempre.

Inserendosi direttamente dopo lo scorso finale di stagione, il corto riprende le due protagoniste proprio dove le avevamo lasciate: Frankie continua a pensare che l'idea di Grace di sposare Nick (Peter Gallagher) sia la cosa più stupida che l'amica abbia mai fatto e, come si può vedere fin dai primi istanti, l'idea di essere lasciata indietro la manda fuori di testa.

L'anteprima anticipa anche l'intervento cui sta per sottoporsi Sol (Sam Waterston), le difficoltà di Grace, che dopo molto tempo tornerà ad indossare la fede, e la nuova idea imprenditoriale delle due: la portentosa "Elevatrice".

Dopo la lieta notizia della conferma per una sesta stagione, e quella più recente e triste secondo cui lo show di Fonda e Tomlin terminerà con la settima, adesso, il trailer sembra quasi preannunciare il gran finale, che in un cero senso sarà tale: con i suoi 94 episodi totali Grace and Frankie sarà la serie più longeva mai prodotta da Netflix.