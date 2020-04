Grace and Frankie 7, il cast leggerà il copione della settima stagione durante una live

Dopo gli avvenimenti della sesta stagione di Grace and Frankie gli appassionati sono curiosi di scoprire come continuerà la storia dei personaggi interpretati da Lily Tomlin e Jane Fonda. Per l'occasione lo showerunner ha organizzato una live con il cast.

A dare la notizia è l'account Twitter ufficiale della serie, che avvisa i numerosi fan dello show dell'evento che andrà in onda domani, giovedì 9 aprile alle ore 14:00: una table read di una puntata inedita di Grace Frankie, registrata con gli attori protagonisti. Inoltre il co creatore Marta Kauffman organizzerà una sessione di Q e A tra il pubblico e il cast. Ecco come ha commentato la notizia Marta Kauffman parlando ai microfoni di Deadline: "Mentre siamo qui da soli, spaventati e insicuri sul futuro, abbiamo deciso di fare qualcosa di bello. Abbiamo tutto il tempo e la tecnologia dalla nostra parte, quindi abbiamo deciso di usarli entrambi per raccogliere fondi per Meals on Wheels, che consegna cibo a persone fragili e anziani soli. Sono tra le persone più vulnerabili che hanno bisogno del nostro aiuto".

L'episodio si intitolerà "The Fallout", ma ancora non sono stati condivisi altri dettagli sulla puntata. Ricordiamo che Grace and Frankie si chiuderà con la settima stagione, come deciso dai dirigenti di Netflix.