Grace and Frankie 7, Netflix annuncia la data d'uscita dei nuovi episodi!

Dopo il debutto a sorpresa dei primi 4 episodi di Grace and Frankie 7, durante la scorsa estate, Netflix ha finalmente annunciato la data d'uscita dei nuovi episodi della stagione conclusiva di Grace and Frankie, in arrivo davvero molto presto!

Creata da Marta Kauffman e Howard J. Morris, Grace and Frankie è la serie Netflix che vede nei panni delle omonime protagoniste, Jane Fonda e Lily Tomlin: le attrici interpretano due donne molto diverse tra loro, che sono state antipatiche l'una all'altra per anni, anche se i rispettivi mariti, Robert (Martin Sheen) e Sol (Sam Waterston) erano soci di uno studio legale.

Quando i due fanno coming out, confessando di amarsi da anni e di volersi sposare, Grace e Frankie si trovano costrette a vivere sotto lo stesso tetto e ad aiutarsi a vicenda, in un percorso che le porta alla riscoperta della loro femminilità e della loro amicizia.

La stagione 7 di Grace and Frankie sarà quella conclusiva per la serie Netflix che ha preso il via nel 2015 e che detiene il record di show più longevo della piattaforma: dei 16 episodi totali, Netflix ha già mostrato i primi 4 la scorsa estate ed oggi ha annunciato la data dell'esordio dei restanti capitoli.

Le ultime 12 puntate di Grace and Frankie debutteranno il prossimo 29 aprile, mettendo fine alle avventure delle due protagoniste interpretate da Fonda e Tomlin. Nonostante la lunga pausa produttiva dovuta alle difficoltà intervenute con la pandemia, sapevamo già da fine 2019 che Grace and Frankie 7 sarebbe stata l'ultima stagione.