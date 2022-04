Grace and Frankie 7, il trailer della parte 2 dell'ultima stagione dello show Netflix

"E' stato un viaggio assurdo, ma preferisco un viaggio assurdo con te che uno normale con chiunque altro": è con questa frase che prende il via il trailer della seconda parte di Grace and Frankie 7, la serie originale Netflix più longeva del catalogo che con questi ultimi episodi si avvia alla conclusione.

Il fulcro del trailer è ovviamente rappresentato dalle protagoniste che danno il nome alla serie, interpretate da Jane Fonda e Lily Tomlin, che si preparano alla conclusione di quest'avventura: attraverso i loro ricordi, riviviamo alcuni momenti memorabili, con la partecipazione di Martin Sheen e Sam Waterston, gli ex mariti delle due donne che hanno fatto coming out e si sono sposati.

Dopo il debutto a sorpresa dei primi episodi di Grace and Frankie 7 nel pieno della scorsa estate, la seconda (e più cospicua) parte della stagione approderà su Netflix nelle prossime settimane: infatti, la data d'uscita di Grace and Frankie 7 è fissata al 29 aprile.

I 4 episodi usciti ad agosto dello scorso anno erano già pronti a marzo 2020, quando la produzione della serie Netflix è stata interrotta a causa della pandemia. Le riprese sono ripartite al migliorare della situazione sanitaria, grazie anche ai protocolli di sicurezza introdotti sui set, ma per non prolungare troppo l'attesa dei fan, Netflix ha scelto la strada della release anticipata degli episodi già pronti, a un anno e mezzo dal debutto di Grace and Frankie 6.

Insieme a Fonda, Tomlin, Sheen e Waterston, fanno parte del cast di Grace and Frankie anche Baron Vaughn, Ethan Embry, Brooklyn Decker, June Diane Raphael, Peter Cambor, Lindsey Kraft, Marsha Mason, Tim Bagley, Peter Gallagher e Christine Woods.