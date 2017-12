Grace and Frankie: Jane Fonda e Lily Tomlin nel trailer della quarta stagione

Netflix ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale della quarta stagione di, che approderà sulla piattaforma il prossimo gennaio.

Jane Fonda e Lily Tomlin ritornano per raccontare la vita da single dei loro personaggi dopo il divorzio con i due mariti gay, interpretati da Martin Sheen e Sam Waterston, sposati uno con l'altro. Nel corso di un panel di ATX Television Festival, la creatrice e showrunner Marta Kauffman ha detto che la quarta stagione riguarderà davvero le donne che scendono a patti con l'età, facendo i conti con gli anni che hanno, il punto in cui si trovano i loro corpi e dove sono le loro menti. Inoltre, ha aggiunto: “Nella quarta stagione faremo un tuffo nella vita sentimentale di Brianna. Poi ci sono alcune complicazioni con Grace che sono davvero interessanti e Mallory (Brooklyn Decker) sarà coinvolta”.

Nel cast troviamo anche Brooklyn Decker, Ethan Embry, June Diane Raphael e Baron Vaughn.

Grace and Frankie, i cui dati di audience non sono stati diffusi da Netflix, sembra essere uno dei programmi originali di maggior successo del servizio di streaming. La quarta stagione sarà diffusa sulla piattaforma digitale il 19 gennaio 2018. Vedremo se anche il successo della nuova stagione porterà i veritici Netflix a decidere per un ulteriore rinnovo.