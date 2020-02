Un gradito ritorno in Star Trek: Picard. Tutto su Seven of Nine

Nel nuovo episodio di Star Trek: Picard una vecchia conoscenza fa il suo ritorno in scena. Si tratta di Jeri Ryan, che interpreta il personaggio di Seven of Nine. Chi ha visto la quarta stagione di Star Trek: Voyager sa di chi stiamo parlando, per gli altri facciamo un breve riepilogo.

Jeri Ryan ha debuttato nell'episodio Scorpion, Part 2, premiere della stagione 4 di Voyager. In quell'occasione, il capitano Janeway stringe un accordo con i Borg per passare attraverso il loro territorio nel Quadrante Delta. Seven of Nine è stata inviata per le trattative con l'equipaggio.

Si tratta di un'umana con degli impianti Borg, e negli episodi successivi l'equipaggio apprende che Seven è nata come Annika Hansen, da due scienziati che studiavano le prime attività dei Borg. All'età di quattro anni, i suoi genitori ebbero il permesso di usare l'USS Raven per seguire gli indicazioni sulle attività di questa misteriosa specie. Ma i Borg li catturarono e li assimilarono, dando ad Annika il nome di Seven of Nine e facendola vivere per anni come un drone Borg.

A bordo della nave Voyager, Seven si riadatta alla vita in mezzo agli umani, e stringe un legame particolare con The Doctor, l'ufficiale medico di bordo, che l'aiutò ad imparare l'etichetta degli umani.

Seven of Nine rimase a bordo della Voyager fino a quando non tornò sulla Terra. Non sappiamo cosa le sia successo dopo, a parte l'incontro con un gruppo chiamato Fenris Rangers, che si occupa di mantenere la galassia al sicuro nelle aree non ben sorvegliate.

Intervistata da ComicBook.com, Jeri Ryan ha dichiarato che la scena finale di questo episodio è il primo incontro di Seven con Jean-Luc Picard. "Non posso dirti molto, ma posso dirti che è la prima volta che ci incontriamo. Si conoscono per la rispettiva reputazione, ma è la prima volta che si incontrano faccia a faccia."

Oltre a Seven of Nine c'è un altro personaggio che debutta nel quarto episodio di Star Trek: Picard. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alle immagini del nuovo episodio.