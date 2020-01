Grammy 2020: la colonna sonora di Chernobyl trionfa sugli Avengers e Game of Thrones

Dopo la storica vittoria agli Emmy Awards 2019, l'acclamata Chernobyl di HBO e Sky ha portato a casa un altro importante premio alla 62esima edizione dei Grammy Awards.

Le musiche realizzate per lo show dalla compositrice danese Hildur Guðnadóttir, infatti, hanno trionfato nella categoria di miglior colonna sonora originale battendo la concorrenza di Avengers: Endgame (Alan Silvestri), Game of Thrones (Ramin Djawadi), Il Re Leone (Hans Zimmer) e Il Ritorno di Mary Poppins (Marc Shiman).

Per quanto riguarda la categoria di migliore soundtrack ha invece vinto A Star is Born, il cui album è stato preferito rispetto a quelli di C'era una volta a Hollywood, Il Re Leone, Rocketman e Spider-Man: Un Nuovo Universo. Film usciti nel 2018 a parte, è interessante notare come nessuno dei candidati agli Emmy coincida con le nomination degli Oscar 2020 per la miglior colonna sonora.

Chernobyl, la cui regia è stata premiata di recente ai DGA Awards, l'anno scorso ha ottenuto un ottimo riscontro sia dalla critica che del pubblico: con una media di 1 milione e 224 mila spettatori, infatti, è diventata la serie europea di Sky più vista di sempre in Italia (escluse le produzione italiane).

Per altri approfondimenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Chernobyl. Siete d'accordo con la scelta dei Grammy? Fatecelo sapere nei commenti.