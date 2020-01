Gran finale per Arrow: un vecchio alleato di Oliver torna per dirgli addio

Dopo anni spesi a proteggere Starling City, anche per Oliver Queenè giunto il momento di appendere la faretra al chiodo, anche se non nel modo che immaginavamo: per l'occasione in molti sono tornati per dire addio al giustiziere incappucciato, persino un personaggio che avevamo lasciato nella quinta stagione in balia di un destino incerto.

Attenzione: di seguito troverete alcuni spoiler sul finale di stagione di Arrow.

Tra i tanti cameo del season finale troviamo anche quello di Rory Reagan /Ragman che si unirà eccezionalmente al Team Arrow per un'ultima missione: trovare il giovane William, rapito appena prima del funerale di Oliver.

Diggle riunirà quindi membri della vecchia, e nuova, squadra: Roy, Thea, Curtis e Rene/ Wild Dog setacceranno l'intera città e Rory si unirà a loro in onore dei vecchi tempi.

Ciò che però sorprende i fan, oltre al suo ritorno, è il fatto che dopo la missione in Russia della quinta stagione non si erano più avute notizie dell'eroe. In seguito ad una rocambolesca fuga, per sventare la minaccia di una bomba atomica Ragman l'avvolge nei sui abiti e decide di portarli il più lontano possibile.

Rory riuscirà nell'impresa di salvare i compagni e altri innocenti, ma purtroppo lo sforzo sarà tale che neanche le mistiche bende di Devarim resisteranno al colpo: il giustiziere lascerà quindi la squadra per capire come dare nuovo vigore alle stesse, promettendo a Felicity che prima o poi sarebbe ritornato.

Sembra che il momento fosse finalmente giunto e soprattutto, che il potere delle bende sia stato restaurato: rivedremo Ragman in Green Arrow and The Canaries? Scopriremo cos'è successo nei suoi tre anni di assenza? Con lo spin-off in arrivo speriamo di scoprirlo quanto prima.

Intanto il cast di Arrow ha dato l'addio al set: di seguito i saluti di Colton Haynes e di Katie Cassidy al set, mentre per approfondire passate dalla nostra recensione di Arrow 8 e scoprite quale scena inserita nell'ottava stagione è un momento eliminato della seconda.