Gran parte del finale de Il Trono di Spade è stato pensato già 5 anni fa

Ci siamo, la stagione finale de Il Trono di Spade debutterà questa domenica e siamo tutti curiosi di sapere come andrà a finire. Negli anni, con il passare delle stagioni, i fan hanno dato vita a diverse teorie sul futuro re (o regina) di Westeros, ma a quanto pare i giochi sono stati decisi già da tempo.

Durante un'intervista con Entertainment Weekly, infatti, gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno rivelato dei nuovi dettagli sull'attesissimo finale dello show (ovviamente senza fare spoiler), chiarendo in particolare che gli eventi più importanti sono stati pensati 5 anni fa.

"La storyline si è sviluppata gradualmente e nessuno di noi voleva spingersi troppo avanti." ha detto Weiss. "Cosa sarebbe successo se avessimo sbagliato? E se c'è un'idea migliore e tu ti sei fermato già alla seconda o terza? Quindi abbiamo sempre lascio una porta aperta e nel tempo siamo arrivati ad un punto in cui le cose più importanti erano già delineate."

Weiss ha ammesso che gli dispiacerebbe molto se il pubblico detestasse il finale dello show, ma allo stesso tempo si è reso conto che non potrà mai accontentare tutti gli spettatori, soprattuto se pensiamo alla portata di una serie come questa: "Vogliamo che il pubblico l'adori. Abbiamo passato 11 anni a crearlo. Sappiamo anche che nonostante tutto, anche la versione migliore sarà odiata da alcune persone. Non esiste una versione in cui tutti dicono 'Lo ammetto, sono d'accordo con tutte le persone del mondo che questo sia la versione perfetta.' - questo non accadrà mai. Speri di fare il meglio possibile ma sai già che a qualcuno non piacerà. Mi è capitato in prima persona in altre situazioni, quando a molti piaceva una cosa e io pensavo 'Si, è okay. Ma speravo meglio.'"

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade esordirà il 14 aprile, appena 5 giorni da oggi. In caso voleste rinfrescarvi la memoria i produttori hanno rivelato quali sono i più importanti episodi da riguardare in attesa del finale. HBO ha inoltre annunciato l'arrivo di un documentario sulle riprese della stagione.