Gran finale per Will & Grace: ecco quando daremo l'addio (definitivo) alla sit-com - Aggiornata

Dopo 14 anni di pausa, Will & Grace sono ritornati sul piccolo schermo per continuare, e concludere nuovamente, le loro esilaranti avventure. Adesso la NBC ha rivelato la data della messa in onda del season finale stavolta definitivo.

Attenzione, di seguito potreste incontrare alcuni spoiler sul finale di stagione!



Dopo la pausa iniziata lo scorso 12 marzo, l'intero cast tornerà con gli episodi We Love Lucy (9 aprile), New Crib (16 aprile) e It's Time, le cui riprese si sono concluse lo scorso dicembre e con il quale saluteranno i loro fan chiudendo il cerchio per ogni personaggio.

Nel finale di stagione Grace dovrà fare i conti con il parto e l'incombete, ed ingombrante, ruolo di madre che sta per assumere, mentre Will finalmente metterà una pietra sopra a tutte le sue relazioni passate, aprendo a cuor più leggero un nuovo capitolo della sua vita.

Dall'altro lato ci saranno Karen, che supererà la morte del marito Stanley (personaggio tanto esilarante quanto "trasparente" nella serie), e Jack che sembrerebbe essere finalmente prossimo al coronamento del suo sogno: recitare sui palchi di Broadway.

It's Time andrà in onda il prossimo 23 aprile e oltre ai protagonisti Debra Messing, Eric McCormack, Megan Mullally e Sean Hayes ci saranno anche gli ospiti speciali Matt Bomer, Minnie Driver e Brian Jordan Alvarez.

Dopo essere ricominciata nel 2017, la serie revival ha visto calare di anno in anno i sui ascolti, evento che insieme alle numerose critiche ricevute, tra le quali la più recente sulla rappresentazione della bisessualità, avrebbero portato ad un finale anticipato dello show.