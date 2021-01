Grand Crew, NBC ordina la nuova comedy dei produttori di Brooklyn Nine-Nine

Dopo Brooklyn Nine-Nine, NBC si prepara ad ospitare un'altra comedy prodotta da Dan Goor assieme allo sceneggiatore Phil Augusta Jackson: Grand View.

La prossima stagione televisiva sembra promettere alquanto bene, considerando i più recenti acquisti dei vari network americani.

Nella giornata di ieri venivamo infatti a conoscenza dell'ordine del pilot di Acts of Crime da parte di ABC, ovvero la nuova serie tv targata Sam Esmail (il creatore di Mr. Robot), mentre quest'oggi è NBC a rimpolpare la sua programmazione con diversi titoli, tra i quali troviamo anche una single-camera comedy dai produttori di Brooklyn Nine-Nine.

Grand Crew, così si chiamerà lo show, è "una commedia incentrata su un gruppo di amici di colore che discutono degli alti e bassi della vita e dell'amore in un wine bar". Creata e scritta da Jackson per Universal Television, e prodotta da Dan Goor e Mo Marable (anche co-registi del pilot), la serie avrà come protagonisti Echo Kellum, Justin Cunningham, Carl Tarte, Nicole Byer e Aaron Jennings .

"Ciò che ci ha sempre guidato è la ricerca di stoteller di talento dal forte punto di vista. E mentre gli show ordinati per la nuova stagione sono molto diversi sul piano tematico, ciò che hanno in comune è una voce unica, un eccellente worldbuilding e una narrazione davvero accattivante. Non vediamo l'ora di mostrarle ai nostri fan di ogni dove" ha dichiarato Lisa Katz, president of scripted content di NBC, in merito ai nuovi show della rete.